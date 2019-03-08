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Otomobil dereye uçtu, sürücü ağır yaralandı

'nin Çamlıhemşin ilçesinde kontrolünden çıkıp 100 metre aşağıdaki dereye uçan ve ters dönen otomobilde sıkışan 70 yaşındaki sürücü Ahmet Eskivar'ın ağır yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 23:43
Otomobil dereye uçtu, sürücü ağır yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dikkaya köyünde mevkiinde meydana geldi. Köy yolunda Ahmet Eskivar (70) yönetimindeki plakası bilinmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 100 metrelik uçurumdan takla atıp, dereye düştü.

Sürücü Eskivar, dere yatağına düşen ve ters dönen otomobilde sıkıştı. Kazayı fark eden vatandaşların yardımlarıyla araçtan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil dereye uçtu, sürücü ağır yaralandı
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