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'de silah sesi yankılandı: 1 genç ağır yaralı

'de 5 katlı bir apartmanın üst katından bir el silah sesi duyuldu. 17 yaşında bir genç başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. Silah sesini duyan ev sahibi bir gencin merdivenlerden koşarak dışarı çıktığı gördü. Evde yapılan incelemelerde olayda kullanıldığı anlaşılan tabanca bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 22:11 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 22:15
Şirinevler'de silah sesi yankılandı: 1 genç ağır yaralı
Olay, saat 17.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, evden bir el silah sesi yükseldi. Silah sesini duyan ev sahibi bir gencin merdivenlerden koşarak dışarı çıktığı gördü. Bunun üzerine silah sesinin duyulduğu daireye giden ev sahibi, 17 yaşındaki genci başından vurulmuş halde gördü.
Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı genci Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken polis ekipleri de evde incelemelerde bulundu. Evde yapılan incelemelerde olayda kullanıldığı anlaşılan tabanca bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çağlı soruşturma başlattı.
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Şirinevler'de silah sesi yankılandı: 1 genç ağır yaralı
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