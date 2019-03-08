Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sultangazi'de bıçaklı gaspı şaka sandılar

'de bıçaklı gaspı şaka sandılar

'de yolda yürüyen uyruklu bir kişi 3 kişi tarafından gasp edildi. Gapçılar, darp edip bacağından bıçakladıkları kişinin telefonunu ve bir miktar parasını alarak kaçtı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 11:03
Sultangazi'de bıçaklı gaspı şaka sandılar

İsmetpaşa Mahallesi'nde, tekstil firmasında çalışan Pakistan uyruklu bir kişinin boş bir arazide 3 kişi yolunu kesti. Şüpheliler Pakistan uyruklu kişiyi darp edip, bacağından bıçakladıktan sonra cep telefonunu ve bir miktar parasını gasp etti. Şüpheliler daha sonra buradan kaçtı. Olayı gören ve Pakistan uyruklu kişiyle gaspçıların şakalaştıklarını zanneden görgü tanıkları, gaspa uğrayan kişinin bacağından kan geldiğini görünce durumu sağlık ve polise haber verdi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ŞAKALAŞTIKLARINI ZANNETİK"
Bir görgü tanığı, "Biz ileride oturuyorduk. İlk başta şakalaştıklarını zannettik. Bıçak yaralarını gördüğünde o an anladık zaten. Peşinden koştuk ama yetişemedik" derken, bir başka görgü tanıdığı da, "Üç kişilerdi. Biri gırtlağını sıkıyordu, biri cebine daldı, biri de yumrukla vuruyordu. Gasp ettiler. O arada birkaç sefer bıçağı salladılar. Telefonunu ve 220 TL'de parasını almışlar" diye olayı anlattı.

Uyuşturucu bulamayınca kırmızı reçeteli ilaç satan çeteye darbe

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultangazi'de bıçaklı gaspı şaka sandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN