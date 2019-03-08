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Ümraniye'de yangın!

Ümraniye'de bir inşaatta çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Giriş Tarihi: 8.3.2019 16:56 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 17:14
Ümraniye'de yangın!

Yangın, saat 15.30 sıralarında, Yamanevler Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Dumanların gökyüzünü kapladığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye, ihbar üzerine Ümraniye, Çavuşbaşı, Kadıköy, Üsküdar, Çengelköy itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ümraniye'de bir inşaatta çıkan yangında straforlar yandı

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Sokağa doluşan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yangını görüntülemeye çalıştı. Yangının cadde üzerinde bulunan inşaattaki izolasyon malzemelerinden çıktığı öğrenildi.

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Ümraniye'de yangın!
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