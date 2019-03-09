Bu kez kadınlar için kolları sıvadı

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"BabaBana Bir Masal Anlat" projesi birçok ülkede uygulanan ve dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri seçilen Nurten Akkuş, "Yeni Bir Ben" projesiyle kadınları üretime katarak sosyal hayatlarına renk katmayı hedefliyor. Proje kapsamında kadınlara yönelik el sanatı ve gelişim kursları açıldı. Bu kurslara katılan kadınlar el sanatları öğrenerek kendilerini geliştirebilecek. Daha sonra yaptıkları ürünleri sergileme imkanı bulacak kadınlar, bu ürünlerden ekonomik gelir sağlayabilecek. Öğrencinin eğitiminin sadece kendisinden ibaret olmadığını belirten Akkuş, çocuğun çevresini de eğitimin içine dahil ederek bir bütün halinde ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurguladı. Samsun'un Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulu'nun müdürü olan 33 yaşındaki Akkuş, "Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi"nin (The Global Teacher Prize) 2018 için seçtiği "En iyi 10 öğretmen" arasında yer almış ve bu unvana sahip ilk Türk öğretmen olmuştu.