Elleri cebinde seyir terasının merdivenlerinden inerken düşüp öldü

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Sahili'ndeki Varyant Seyir Terası'nda meydana geldi. Asayiş denetimi yapan polis ekipleri, seyir terasının merdivenlerinde bir kişinin hareketsiz yattığı bilgisi üzerine bölgeye gitti. Polis, merdivenlerde kanlar içinde yatan Ünal Nebioğlu ile karşılaştı. Ekiplerin çağırdığı sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nebioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede, Nebioğlu'nun ellerinin montunun cebinde olduğu, bu şekilde dengesini kaybederek düştüğü tespit edildi. Ünal Nebioğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.