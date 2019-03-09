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Korkunç şüphe! Momo sandılar... Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Momo oyunu yüzünden sandılar gerçek çok farklı çıktı. 'de 10 yaşındaki öğrenci sınıf arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 11:23
Korkunç şüphe! Momo sandılar... Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Rize'de, 6'ncı sınıfta okuyan M.C. (10) adlı kız öğrenci, sınıfta şakalaştığı erkek öğrenci A.K.A.'yı kalemtıraş bıçağı ile yüzünden yaraladı.
Olay, perşembe günü Piri Çelebi Mahallesi'ndeki Kurtuluş Ortaokulu'nda meydana geldi. 6'ncı sınıfta okuyan M.C. sınıfta sakalaştığı arkadaşı A.K.A.'yı, kalemtıraş bıçağıyla yüzünden yaraladı. A.K.A., öğretmenleri tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. A.K.A.'nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, aileler olayla ilgili şikayette bulunmadı.

'MOMO' OYUNU İLE İLGİSİ YOK

Sosyal medyada olayın, çocukları ve gençleri intihara sürüklediği öne sürülen 'Momo' oyunu yüzünden yaşandığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar üzerine Rize Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Servisi olayla ilgili inceleme başlattı. Öğrenciler, arkadaşları, aileleri ve öğretmenleri dinleyen görevliler, olayı çok yönlü olarak ele aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayın 'Momo' oyunu ile ilgisinin bulunmadığı, çocukların arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığını belirledi.

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