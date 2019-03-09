Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yaşlı kadına çarptı, başında gözyaşı döktü

Yaşlı kadına çarptı, başında gözyaşı döktü

'da, yolun karşısına geçmek isteyen 'a (71), otomobil çarptı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Uğur için olay yerinde ambulans beklendiği sırada, sürücü (58) kaldırıma oturup, gözyaşı döktü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 12:03
Yaşlı kadına çarptı, başında gözyaşı döktü

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Ara sokaktan çıkıp, yolun karşısına geçmek isteyen Kevser Uğur'a, Recep Ekici'nin kullandığı 01 ARP 24 plakalı otomobil çarptı.

Yaşlı kadına çarptı, başında gözyaşı döktü

Ağır yaralanan Uğur için olay yerine ambulans istendi. Ambulansın gelmesi beklenirken sürücü Ekici, yaşlı kadının yanı başındaki kaldırıma oturup, gözyaşı döktü.



Ambulasla özel hastaneye kaldırılan Kevser Uğur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ekici ise yapılan alkol kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı kadına çarptı, başında gözyaşı döktü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN