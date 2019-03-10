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çalışma saatleri 2019 - Aras kargo saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

81 il ve 7 bölgeden oluşan ülkemizde şehirlerarası kargo göndermek sıkça tercih edilen bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar bu nedenle çalışma saatlerini merak ediyor ayrıca Aras kargo saat kaçta açılıyor saat kaçta kapanıyor? konu başlıkları da ilgiyle merak ediliyor.

DIŞ KAYNAKLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019 15:18
Aras kargo çalışma saatleri 2019 - Aras kargo saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Aras kargo; 1979 yılında Celal Aras tarafından kuruldu. Şehiriçi taşımacılıktan sonra uluslararası kargo taşımacılığı da Aras kargonun hizmetleri arasında yer alıyor. Ayrıca teknoloji ile de bağlantılı hizmet veren Aras kargo; 2012'de başlattığı "Facebook'ta kargom nerede" çalışmasıyla oldukça ilgi gördü. İşte 2019 Aras kargo çalışma saatleri...

Aras kargo saat kaçta açılıyor saat kaçta kapanıyor?

Aras kargo hafta içi günlerde 08:30'da açılıyor ve 18:00'da kapanıyor. Bankaların tersine Aras kargo için öğle arası durumu yok, nöbetleşe çalışma sayesinde vatandaşlar kargolarını öğlen saatlerinde de rahatça gönderebiliyor. Cumartesi günleri de yine 08:30'dan 13:00'a kadar hizmet veren Aras kargo bayileri Pazar günü ise kapalı oluyor.

Aras kargo; vizyonlarını sektörde tercih edilen ilk marka olmak olarak açıklarken misyonlarını ise topluma ve çevreye fayda sağlayan kargo hizmeti sunmak olarak ifade ediyor.

Aras kargo; değerlerimiz içeriğinde ise şu manifestoyu yayınladı: Daima yeninin peşinde olmak, bir olunca bin oluruz, var gücümüzle sizin için çalışırız, sorumluluk alırız, işimize tutku ile bağlıyız...

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Aras kargo çalışma saatleri 2019 - Aras kargo saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
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