Aras kargo çalışma saatleri 2019 - Aras kargo saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Aras kargo; 1979 yılında Celal Aras tarafından kuruldu. Şehiriçi taşımacılıktan sonra uluslararası kargo taşımacılığı da Aras kargonun hizmetleri arasında yer alıyor. Ayrıca teknoloji ile de bağlantılı hizmet veren Aras kargo; 2012'de başlattığı "Facebook'ta kargom nerede" çalışmasıyla oldukça ilgi gördü. İşte 2019 Aras kargo çalışma saatleri...

Aras kargo saat kaçta açılıyor saat kaçta kapanıyor?

Aras kargo hafta içi günlerde 08:30'da açılıyor ve 18:00'da kapanıyor. Bankaların tersine Aras kargo için öğle arası durumu yok, nöbetleşe çalışma sayesinde vatandaşlar kargolarını öğlen saatlerinde de rahatça gönderebiliyor. Cumartesi günleri de yine 08:30'dan 13:00'a kadar hizmet veren Aras kargo bayileri Pazar günü ise kapalı oluyor.

Aras kargo; vizyonlarını sektörde tercih edilen ilk marka olmak olarak açıklarken misyonlarını ise topluma ve çevreye fayda sağlayan kargo hizmeti sunmak olarak ifade ediyor.

Aras kargo; değerlerimiz içeriğinde ise şu manifestoyu yayınladı: Daima yeninin peşinde olmak, bir olunca bin oluruz, var gücümüzle sizin için çalışırız, sorumluluk alırız, işimize tutku ile bağlıyız...