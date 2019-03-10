Balinanın ağzına daldı!

Güney Afrika'da 15 yıldır dalış turu rehberliği yapan 51 yaşındaki Rainer Schimpf neredeyse devasa bir balinaya yem oluyordu. Port Elizabeth Limanı'nın derinliklerinde fotoğraf çekmek isteyen Schimpf kendini bir anda 30 ton ağırlığındaki balinanın ağzında buldu. Schimpf'in büyük korku yaşadığı anlar fotoğrafçı Heinz Toperczer tarafından kaydedildi. Schimpf, köpek balığını görüntüleyebilmek için bir yem topu attığını ve bir anda etrafının karararak üstünde bir baskı hissettiğini söyledi. O an yapılabilecek pek bir şey olmadığını belirten dalgıç, balinanın yeniden su püskürtmesiyle kurtulduğunu ve hızla yüzerek balinadan kurtulduğunu söyledi. Dehşet dolu anları anlatan Schimpf, profesyonelce davranmasaydı balinaya yem olmaktan kurtulamayacağını belirtti. DIŞ HABERLER

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