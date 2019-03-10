Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > BİM market kaçta kapanıyor kaçta açılıyor? - BİM çalışma saatleri 2019

market kaçta kapanıyor kaçta açılıyor? - 2019

Ülkemizde en çok alışveriş yapılan marketler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bunun nedenleri arasında hem oldukça kaliteli ürünlerin ucuz fiyatlara satılması hem de aktüel ürünler diye bilinen BİM kataloğunda her hafta değişen yeni ürünlerin olması etkilidir. Tüm bunlar göz önüne alındığında BİM market kaçta kapanıyor kaçta açılıyor? 2019. Konu başlıkları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor.

DIŞ KAYNAKLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019 15:04
BİM market kaçta kapanıyor kaçta açılıyor? - BİM çalışma saatleri 2019

Ekonomik açıdan ülkemizde en kaliteli ürünleri vatandaşlarla buluşturan BİM market kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 2019 BİM çalışma saatleri ne? Bu sorular özellikle arama motoru Google'da vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bu sorulara cevap verdik.

Ülkemizde teknolojik ürünler, akıllı telefonlar, HD SMART televizyonlar, elektrikli ev aletleri, mutfak gereçleri, mutfak gıdaları, tereyağdan sıvı yağa, zeytinden beyaz peynire, reçel çeşitlerinden dondurulmuş gıdalara, temizlik malzemelerinden, çamaşır makinesine, bulaşık makinesine birbirinden kaliteli ürünler oldukça ucuz fiyatlara BİM aktüel ürünler listesinde sizleri bekliyor. Sürekli değişen BİM aktüel ürünlerini almak isteyen vatandaşlar da 2019 BİM çalışma saatlerini merak ediyor.

BİM MARKET KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

BİM marketleri sabah 09:00'da açılırken akşam saat 21:00'da kapanıyor. Aynı şekilde haftanın 7 günü açık olan BİM marketlerinde 12 saat boyunca sürekli hizmet söz konusu. Genel şirketlerin tersine öğle arasında da çalışanlar dönüşümlü olarak görev aldığı için öğle arası da BİM marketlerinin kapısı vatandaşa kapanmıyor.

BİM marketler zincirinde BİM kataloğu Cuma ve Salı günlerinden itibaren vatandaşın alışverişine sunuluyor. Örnek vermek gerekirse; bu hafta 8 Mart Cuma'dan itibaren vatandaşlar BİM aktüel ürünler listesinde olan Windows 10 HP notebooku, Wi-Fi yazıcıyı, LCD ekran temizleyici setini, fonksiyonel bebek beşiğini, blender robot sesini, meyve sıkma makinesini, bluetooth hoparlörü sabah 09:00 ile 21:00 saatleri arasında gidip satın alabiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BİM market kaçta kapanıyor kaçta açılıyor? - BİM çalışma saatleri 2019
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN