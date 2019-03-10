Bursa'da eğlence mekanlarına eş zamanlı baskın

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, birçok şube ve birimden polis memurunun katılımıyla Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde huzur uygulaması ve baskın yaptı. Umuma açık yerlerde, sabit noktalarda ve eğlence mekanlarında denetleme yapan ekipler sigortasız personel çalıştıran, kapalı alanda sigara içilen mekanlar, alkollü sürücüler ve araması olan şahıslar hakkında cezai işlem uyguladı. Operasyon ve uygulamada motosikletli polisler de sürekli ring halinde ilçede huzur ve güven turu attı.