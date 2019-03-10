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'da eğlence mekanlarına eş zamanlı baskın

ahlak polisi, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde çok sayıda eğlence mekanına eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlardan önce mekanlara gizlice giren ekipler, sigara içilen mekanları tek tek tespit etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019 13:27 Güncelleme Tarihi: 10.3.2019 13:39
Bursa'da eğlence mekanlarına eş zamanlı baskın

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, birçok şube ve birimden polis memurunun katılımıyla Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde huzur uygulaması ve baskın yaptı. Umuma açık yerlerde, sabit noktalarda ve eğlence mekanlarında denetleme yapan ekipler sigortasız personel çalıştıran, kapalı alanda sigara içilen mekanlar, alkollü sürücüler ve araması olan şahıslar hakkında cezai işlem uyguladı. Operasyon ve uygulamada motosikletli polisler de sürekli ring halinde ilçede huzur ve güven turu attı.

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Bursa'da eğlence mekanlarına eş zamanlı baskın
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