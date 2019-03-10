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çalışma saatleri 2019 - Carrefour kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Ülkemizde çok uzun yıllardır hizmet veren saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Carrefour çalışma saatleri 2019 detaylarını öğrenebilirsiniz. Sabancı Holding ile Carrefour Grubu'nun ortaklığı sonucunda 1996 yılında Türkiye pazarına giren Carrefour, CarrefourSA adıyla ilk marketini 1997 yılında Adana'da açmıştı. İşte 2019 Carrefour çalışma saatleri...

DIŞ KAYNAKLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 10.3.2019 15:20
Carrefour çalışma saatleri 2019 - Carrefour kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

CarrefourSA, uzun yıllardır Türk insanının en çok alışveriş yaptığı marketler arasında yer alıyor. Carrefour, müşterilerine süper, hiper, mini, gurme ve e-ticaret konseptleriyle hizmet veriyor. Vatandaşlar sıkça tercih ettikleri için Carrefour saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? sorusunun cevabını araştırıyor.

CarreforSA marketleri sabah 10:00'da açılıyor. Nöbet sistemiyle çalışan çalışanlar olduğu için Carrefour'da öğle arası vatandaşları etkilemez. 10:00'da açılan market gece 22:00'a kadar açıktır, Carrefour; 22:00'da kapanır. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi dini bayramlarda bayramların ilk günü market 13:00'da açılır. Resmi tatillerde de 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Ekim, 30 Ağustos gibi Carrefour marketleri açıktır.

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Carrefour çalışma saatleri 2019 - Carrefour kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
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