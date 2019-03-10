Depp’ten ‘beni bitirdin’ davası

ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp ile olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Amber Heard arasındaki tartışmalar son bulmuyor. Eski eşinin kendisini dayakçı bir koca olarak lanse etmesinden rahatsız olan Depp, eski eşine aile içi şiddete uğradığını söyleyerek 'kurgu iddialarla itibarını zedelediği' gerekçesiyle 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.





Eşini dövmediğini belirten Depp, Heard'ın iddialarının Karayip Korsanları filmindeki kârlı rolüne mal olduğunu iddia etti. Daily Mail'de yer alan habere göre Depp, açtığı davayla hem dayakçı bir eş olmadığını hem de mutsuz evliliğinin sebebinin kendisi olmadığını kanıtlamak istediği belirtildi. İki yıl evli kaldıktan sora 2017'de boşanan çift, boşanma süreci boyunca birbirlerini suçlamıştı.



Heard, evlilikleri sırasında Depp'ten şiddet gördüğünü iddia ederek yüzünde darp izleri olduğu fotoğrafları yayınlamıştı. Depp ise, eski eşinin evlendikten bir ay sonra kendisini Tesla'nın kurucusu ünlü iş insanı Elon Musk ile aldattığını ileri sürdü. Amber Heard, boşandıktan sonra bir süre Musk ile ilişki yaşamıştı. DIŞ HABERLER