GETAT kongresi için hazırlıklar tamam

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 24-27 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nin (GETAT) tanıtım toplantısı yapıldı. İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde yapılan toplantıda sağlık muhabirleriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının laboratuvar ve klinik çalışmaları yapılarak doğru ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ve birçok ülkenin çalışmalarını inceleyerek 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Klinik Araştırmalar Yönetmeliği'ni hazırladık. Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yönetmelik, GETAT uygulamalarının sağlam kanıtlar üzerinde oturması, bu alanda yapılacak akademik çalışmaların önünün açılması için önemli bir adım olacaktır" diye konuştu. Bakan Koca, "Bugün itibarıyla ülkemizde 56 üniversite hastanemizde öncelikle Ar-Ge ve eğitim faaliyetleri yapmak üzere GETAT Uygulama Merkezi açılmıştır. 3 bin 350 hekime de bu üniversitelerimizde GETAT uygulama sertifikası verilmiştir. Yine 60'ı devlet hastanesi olmak üzere, özel sağlık kuruluşları ile birlikte toplamda 807 GETAT ünitesine açılış izni verilmiştir" dedi.