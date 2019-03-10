Günlük evde başından vuruldu

BUGÜN NELER OLDU

Bahçelıevler'de günlük kiralanan bir dairede 17 yaşında bir genç başından vurulmuş olarak bulundu. Olay, önceki gün 17.30'da Şirinevler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Dönmez Apartmanı'nda meydana geldi. Apartman sakini binaya girerken 1 el silah sesi duydu. Ardından birkaç gencin koşarak dışarı çıktığını gören bina sakini daireye baktığında 17 yaşında olan Uğur adındaki bir gencin başından vurulduğunu gördü. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralandığı anlaşılan genci, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.