Hz. Mevlana’ya büyük saygısızlık

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Hollanda'daüretilen Rumi marka semazen logolu içki şişesi tepki çekti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay gerekli girişimlerin yapılacağını söyledi. Mevlana öğretisinin sembolü olan semazen bir votka şişesinde dekor olarak kullanıldı. Üzerinde "İçki, içeni değiştirir" anlamına gelen bir sözün Farsça ve İngilizcesi yazan votka Hollanda'da piyasaya sürüldü. Müslümanlara ait değerlerin bu şekilde, içki şişesinde kullanılarak istismar edilmesi sosyal medyada gündem oldu. Bunun İslam dünyasına ve Hz. Mevlana'ya hakaret olduğunu belirten yüzlerce sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da "Hollanda'da 'Rumi' ismiyle üretilen alkollü içecek hususunda gerekli girişimleri yapacağız" dedi. Altay, Hz. Mevlana'nın sadece Konya'nın değil, Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir değeri olduğunu, bu değeri korumanın da kendilerinin önceliği olduğunu belirtti.