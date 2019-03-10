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'da bir garip olay! 2 yumurta için kocasını cinayete teşebbüsle şuçladı

'da yumurta haşladığı evde ocağı açık unutup kıraathaneye giden , eşi tarafından cinayete teşebbüsle suçlandı. Yumurtayı kıraathanede yediği için evde bulunmaması da yaşlı adamı zora soktu, hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Giriş Tarihi: 10.3.2019 22:44 Güncelleme Tarihi: 10.3.2019 22:46
İstanbul'da bir garip olay! 2 yumurta için kocasını cinayete teşebbüsle şuçladı

Yumurtaları kaynattığı ocağı açık unutup kıraathaneye gitti, ağır bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. İlginç olayın adresi Beyoğlu Hasköy.

62 yaşındaki Nurettin Çevirgen, 3 hafta önce evinde yumurta haşladı. Bu sırada 42 yıllık eşi Semra Çevirgen de yürüyüşe çıktı. Yaşlı adam yumurtaları yanına aldı, evden ayrıldı.

Eve gelen Semra Çevirgen, evdeki gaz kokusunu fark etti. "Eve geldiğimde her yer gaz ile bürünmüştü. Beni öldüreceğini düşündüm." diye konuşan Semra Çevirgen, savcılığın yolunu tuttu ve eşine, "öldürmeye tam teşebbüs'ten suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul'da bir garip olay! 2 yumurta için kocasını cinayete teşebbüsle şuçladı
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