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Kardeş çeteler birlikte basıldı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019
Kardeş çeteler birlikte basıldı
İnternet üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırarak haksız kazanç sağlayan 2 siber dolandırıcılık çetesi çökertildi. İstanbul, Ankara ve Bursa merkezli yabancı uyruklu 7 kişiden oluşan 2 çetenin, 'Ortadaki Adam' ve 'Oltacılık' yöntemlerini kullanarak son 6 ayda 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. İnternet bankacılığı şifrelerini ve kişisel bilgilerini ele geçirdikleri yüzlerce kişinin hesaplarını boşaltan çetenin üyeleri arasında azılı hackerların da bulunduğu ortaya çıktı. Operasyonlarda çok sayıda bilgisayar, harici disk ve yüklü miktarda para ele geçirildi. 7 çete üyesi de tutuklandı.
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Kardeş çeteler birlikte basıldı
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