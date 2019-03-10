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'de kamyon otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 10.3.2019 10:25
Kayseri'de kamyon otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah 04.00 sıralarından Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ankara'dan Kayseri yönüne giden Senati Ayboğan (56) yönetimindeki 38 JV 552 plakalı kamyon, bir anda kontrolden çıkarak refüjden karşı şeride geçip, Sivas'tan Adana yönüne giden Mustafa Tenlik'in (33) kullandığı 58 NH 501 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.
Kazada, kamyon sürücüsü Senati Ayboğan öldü, oğlu Ferhat Ayboğan (34) ile otobüste bulunan Ertan Özdemir (45) yaralandı. Yaralı iki kişi ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otobüs sürücüsü Mustafa Tenlik'i, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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Kayseri'de kamyon otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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