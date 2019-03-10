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Koçtaç saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 2019 çalışma saatleri...

Ülkemizde yapı marketlerinden, tadilattan, dekorasyondan bahsedilince akla gelen ilk market 'tır. Koçtaç saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 2019 Koçtaç çalışma saatleri de vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Yeni evlenenler, taşınanlar, evlerine tadilat yaptıracak olanlar, bahçe mobilyaları konusunda fikir almak isteyenler Koçtaş'ı ziyaret eder.

DIŞ KAYNAKLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019 15:21
Koçtaç saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 2019 Koçtaş çalışma saatleri...

Eviniz için aklınıza gelen tüm dekorasyon ve yapı malzemelerini Koçtaş marketlerinde satın alabilirsiniz. Çeşit çeşit avize takımlarından, led ampüllere, banyo dolaplarından, duş sistemlerine, yatak odası dolaplarından, bazalara, mobilyalardan, fayansalara, parkelerden, halılara, perdelerden desen desen tablolara... Aklınıza gelebilecek her ürünü Koçtaş'ta bulabilirsiniz. Peki Koçtaş saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte 2019 Koçtaş çalışma saatleri...

Koçtaş, Türkiye'nin birçok ilinde hizmet vermektedir. Sabah saatlerinde 10:00'da açılan Koçtaş genelde AVM'lerde hizmet vermektedir, oldukça büyük bir alanda kurulmuş Koçtaş marketlerinde nöbetleşe çalışma esası olduğundan öğle tatillerinde vatandaşlar, Koçtaş'ı açık bulurlar. Gece 22:00'da kapanan Koçtaş'ta villalarınız için bahçe mobilyaları, bahçe dekorasyonları, yazlık malzemeler, ev düzmek için gereken malzemeleri bulabilirsiniz.

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