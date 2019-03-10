Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Yağışlar geri dönüyor! Bugün hava nasıl olacak?

Son bir haftadır güneşli ve açık havanın etkili olduğu yurdun büyük kesiminde vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarı ve tahminleri takip etmeye devam ediyor. Bu günlerde hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Meteoroloji'den gelen yeni uyarılara göre yağışlı hava salı gününden itibaren etkili olacak. Bugün hafta sonu planı yapan bireyler internet üzerinden "Bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Gelen son değerlendirmeler ve tahminlere göre haberimizde hava durumu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.