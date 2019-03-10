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'den son dakika uyarısı! Yağışlar geri dönüyor! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden ile ilgili yeni açıklama geldi. Yağışlı ve soğuk havaların ardından sıcaklıklar artış gösteriyor. Vatandaşlar sevdikleriyle park ve sahillerde sıcak havanın tadını çıkartıyor. Özellikle bugün vatandaşlar internet üzerinden "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun cevabını arıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika hava tahmin raporlarına göre hava durumu bilgisini haberimizde bulabilirsiniz. Meteoroloji'nin sitesinde bulunan 5 günlük haritalı tahmin raporlarına göre yağışlı havalar geri geliyor. İşte Meteoroloji'den gelen raporlara göre son hava durumu raporları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 10.3.2019 08:42
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Yağışlar geri dönüyor! Bugün hava nasıl olacak?

Son bir haftadır güneşli ve açık havanın etkili olduğu yurdun büyük kesiminde vatandaşlar Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarı ve tahminleri takip etmeye devam ediyor. Bu günlerde hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Meteoroloji'den gelen yeni uyarılara göre yağışlı hava salı gününden itibaren etkili olacak. Bugün hafta sonu planı yapan bireyler internet üzerinden "Bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Gelen son değerlendirmeler ve tahminlere göre haberimizde ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Yağışlar geri dönüyor! Bugün hava nasıl olacak?
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