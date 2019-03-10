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çalışma saatleri 2019 - Migros saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Ülkemizde en çok tercih edilen marketler arasında yer alan saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Köklü marka geçmişi ve geniş olanaklarıyla Migros marketlerinin hayatımızda önemli bir yeri vardır. 2019 Migros çalışma saatleri de bireyler tarafından araştırılıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Migros saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? sorusunun cevabını araştırabilirsiniz.

DIŞ KAYNAKLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019 15:11
Migros çalışma saatleri 2019 - Migros saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Hafta sonları özel olarak hazırladığı doğal portakal suları, pastane bölümündeki harika ekmek ve unlu mamülleri, çoğu markette olmayan balık ve deniz ürünleri bölümü, kendi bandrolüyle sattıüı ürünlerdeki kalite, ilgili çalışanlar Migros'u vatandaşlar tarafından tercih edilen bir market yapıyor. Peki Migros saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte 2019 Migros çalışma saatleri!

2019 MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ - MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Migros marketler zinciri; sabah 09:00'da açılır ve gece 22:00'da kapanır. Migros çalışanları arasında nöbet sistemi olduğundan öğle araları da Migros marketleri açık olur.

Türkiye'nin en köklü marketlerinden biri olan Migros; meyve, sebze, süt, kahvaltılık, et, balık, tavuk, gıda, şekerleme, içecek, deterjan, temizlik, kağıt, kozmetik, bebek, oyuncak, ev ürünleri, elektronik ev aletleri ve teknolojik ürünleriyle vatandaşların rağbet gösterdiği marketler arasındadır.

Ayrıca Migros Sanal Market uygulaması üzerinden de e-ticaret sitesi mantığıyla ürünlerinizi sepete ekledikten sonra evde bekleyebilirsiniz.

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