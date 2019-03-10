Minicik bir cesur yürek

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oturan anne Rabia Tekin ikinci çocuğuna hamileydi. Anne karnında bebeğiyle ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. 7 aylıkken erken doğum yaşandı.13 Şubat'ta yavrusu dünyaya geldi ama o daha yüzünü bile göremeden, bebeğinin kalbi durdu ve yeniden hayata döndürüldü. Henüz 2 kilo olan Yunus Emre, hemen İstanbul'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zamanla yarışan Yunus Emre'yi Pediatrik Kardiyoloji Klinik Şefi Prof. Dr. Ahmet Çelebi muayene etti. Çelebi, akciğere kan gönderen kalbin sağ karıncığının çıkış yolunda darlık olduğunu fark etti. Bebeğin kalbinde de delik vardı ama 2 kilo ile açık kalp ameliyatına bebek dayanamazdı. İlk olarak, akciğere kan gitmesini sağlamaları gerekiyordu.Çelebi henüz 4 saatlik olan küçük Yunus Emre'ye yapılan o zorlu operasyonu şöyle anlattı: "Cerrahi şansı yok. Damarları o kadar ince kalbi o kadar küçük ki 1.5 milimetrelik bir katedralden çok ince bir tel gönderip darlık olan yeri genişlettik. Kalbin içine akciğer kapağını kapsayacak şekilde 4 milimetrelik stent taktık. Tıpta şimdiye kadar bu kadar küçük bir bebeğe yapılan çok nadir bir işlemdi yaptığımız. O kadar minik ki damarları ve kalbi yine de sağ kalp çıkış yolunu stent ile genişletmeyi başardık. Yetişkinlerde stenti damarları genişletmek için kullanıyoruz. Bu minik bebekte sağ kalp çıkış yolunu genişletmek için kullandık. 20 gramlık kalpte çok nadir bir operasyondu. Minik bebeğin yapılan girişimde 3 kez kalbi durdu. Minik ama o kadar güçlü ki yeniden yaşama tutundu. Kalbindeki delik için ilerleyen yıllarda açık kalp ameliyatı olacak Yunus Emre bebek ama şimdi tehlikeyi atlattı..." Anne Rabia Tekin "Ben başka bir hastanede yavrum başka bir hastanede doğar doğmaz ölüm-kalım savaşı veriyorduk. Çok zordu. Ama bu minik cesur yürek her şeye dayandı. Henüz bir aylık bile değil ama çok şeyler yaşadı. 20 gramlık kalbiyle yaşama tutundu" dedi.