MNG kargo çalışma saatleri 2019 - MNG kargo saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

MNG kargo enflasyonla topyekün mücadele kapsamında yaptığı indirimlerle adından yine söz ettirdi. MNG kargonun yurtiçi hizmetleri arasında adrese teslim, alıcı haberli teslimat, telefon ihbarlı teslimat, mobil teslimat, adresten kargo alımı, öncelikli teslimat, akşam teslimat, güniçi teslimat, ekspress 24, sigorta gibi seçenekler var. MNG kargo çalışma saatleri 2019; işte MNG kargo saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? sorusunun cevabı...

MNG kargo bayileri hafta içi sabah 08:30'da açılır ve vatandaşlara hizmet vermeye başlar. Kargo firmalarının en yoğun olduğu saatler de sabah saatleridir. MNG kargo, hafta içi saat 18:00'da kapanır. Nöbetleşe çalışma söz konusu olduğu için öğle aralarında vatandaş sürekli MNG kargoyu açık bulur. Hafta sonları ise yine 08:30'da açılan MNG kargo, 14:00'da kapanır, Pazar günleri de MNG kargo açık değildir.