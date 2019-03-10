Nazlı Sinem Erköseoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi! Fermuar ayrıntısı...

Adli Tıp tarafından ifade edilen rapor son dakika gelişmesi olarak kayıtlara geçti. Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun olayın gerçekleştiği gün üzerinde olan elbisenin fermuarı hakkında yapılan açıklama dikkat çekti. Öte yandan yargılanan kardeşlerden Can Paksoy; "9 senedir yargılanıyor, 4 Adli Tıp raporu lehimize geldi, biz kimseyi öldürmedik." ifadelerini kullandı! İşte son dakika "fermuar" gelişmesinin detayları...

İstanbul Gümüşsuyu'ndaki Mithatpaşa Apartmanı'nın havalandırma boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun geceyi birlikte geçirdiği Can Paksoy ile ağabeyi Emre Paksoy olaydan sonra tutuklanmıştı.