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cinayetinde son dakika gelişmesi! Fermuar ayrıntısı...

8.5 yıl önce Gümüşsuyu'nda cesedi bulunan davası hakkında son dakika haberleri üst üste geldi! Boston Üniversitesi mezunu Nazi Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin davada ve adında iki kardeş yargılanıyor. Adli Tıp tarafından hazırlanan rapor; 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi; fermuar ayrıntısı ise en dikkat çekici detay olarak ifade edildi.

Giriş Tarihi: 10.3.2019 11:27
Nazlı Sinem Erköseoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi! Fermuar ayrıntısı...

Adli Tıp tarafından ifade edilen rapor son dakika gelişmesi olarak kayıtlara geçti. 'nun olayın gerçekleştiği gün üzerinde olan elbisenin fermuarı hakkında yapılan açıklama dikkat çekti. Öte yandan yargılanan kardeşlerden ; "9 senedir yargılanıyor, 4 Adli Tıp raporu lehimize geldi, biz kimseyi öldürmedik." ifadelerini kullandı! İşte son dakika "fermuar" gelişmesinin detayları...

İstanbul Gümüşsuyu'ndaki Mithatpaşa Apartmanı'nın havalandırma boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun geceyi birlikte geçirdiği Can Paksoy ile ağabeyi Emre Paksoy olaydan sonra tutuklanmıştı.

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Nazlı Sinem Erköseoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi! Fermuar ayrıntısı...
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