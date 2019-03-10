Nüfus müdürlükleri çalışma saatleri 2019 - Nüfus müdürlükleri saat kaçta açılır kaçta kapanır?

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde nüfus müdürlükleri çalışma saatleri hakkında en detaylı bilgileri bulabileceksiniz. Ülkemizdeki nüfus müdürlüklerinde; doğum işlemleri, ölüm işlemleri, boşanma işlemleri, kayıt düzeltme, evlenme işlemleri, uluslararası aile cüzdanı çıkarma, doğumla Türk vatandaşlığının kazanılması, sonradan Türk vatandaşlığının kazanılması, Türk vatandaşlığının kaybedilmesi sonrasında yapılması gerekenler gibi birçok işlem yapılabilmektedir.

Nüfus müdürlükleri kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Hafta içi nüfus müdürlükleri sabah 08:30'da açılıyor. Tüm devlet dairelerinde olduğu gibi nüfus müdürlüklerinde de öğle tatili mevcut. 12:30'da öğle tatili nedeniyle kapalı oran nüfus müdürlükleri 13:30'da tekrar açılır ve kesintisiz bir şekilde 16:30'a kadar hizmet verir.

Nüfus müdürlüklerinde yeni çipli kimlik kartları için de başvurular yapılmaktadır. Nüfus müdürlükleri hafta sonları kapalı olur.

Nüfus müdürlüklerinde verilen diğer vatandaşlık hizmetleri şunlardır; İsim denklik belgesi, çok vatandaşlık, mavi kart uygulaması...