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: 'da iğrenç olay! Karı koca liseli gençleri evlerine götürüp...

Mide bulandıran olay 'da yaşandı. haberine göre; otoyolda otostop çeken 4 erkek lise öğrencisini araçlarına aldıktan sonra evlerine götürüp cinsel istismarda bulunan ve bu anları cep telefonlarıyla kayda alan karı koca tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 10.3.2019 11:01
Son dakika: Ankara'da iğrenç olay! Karı koca liseli gençleri evlerine götürüp...

Edinilen bilgiye göre, vinç operatörü T.K. ile karısı H.K, otostop çeken 4 lise öğrencisini otomobile aldı.

Yaşları 14 ve 15 olan erkek öğrencileri "derslerinde yardımcı olma" bahanesiyle eve götüren T.K. ve H.K. evde öğrencilere yemek ikram etti.

Yemeğin ardından çift, öğrencilere cinsel istismarda bulunurken T.K, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Olay, öğrencilerden birinin yaşananları ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Ailelerin şikayeti üzerine harekete geçen Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.K. ile karısı H.K'yi gözaltına aldı.

TELEFONDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI!

T.K'nin telefonunda yapılan incelemede öğrencilerin H.K. ile görüntüleri bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkemede olayı kabul eden T.K. ile eşi H.K, "nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu almak için araçlardan akü çalmış

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Son dakika: Ankara'da iğrenç olay! Karı koca liseli gençleri evlerine götürüp...
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