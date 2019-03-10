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Soyulan kurye de gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019
Soyulan kurye de gözaltına alındı
Fatih'tekı bir döviz borusunun 264 bin eurosunu taşıyan motorlu kurye soygununun içinde, kuryelerden birinin de olduğu ortaya çıktı. 4 Mart'ta bir döviz bürosunun 264 bin eurosuyla yola çıkan 2 kurye Şişhane'de silahlı soyguncular tarafından durduruldu. Motosikletli iki soyguncu para çantasını alarak kaçtı. Iraklı kuryeler A.S ve A.J.A.'nın ifadelerini alan polis kamera kayıtlarını inceledi. Soyguncuların Fatih'te buluştuğunu belirleyen polis, M.G,(35) M.E,(23) A.K.Ö,(36) B.Y(36) ve S.Y'yi(37) gözaltına aldı. Soyguncular, paranın bilgisini döviz bürosu kuryesinden aldıklarını söylemesi üzerine kurye A.J.A. da gözaltına alındı.
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Soyulan kurye de gözaltına alındı
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