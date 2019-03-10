Tapu daireleri çalışma saatleri 2019 - Tapu daireleri saat kaçta açılır kaçta kapanır?

Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında tapu kaydıa ltındaki tüm taşınmaz mallar üzerinde yapılacak işlemler, satışlar, devirler; Tapu dairelerinin konuları arasında yer alır. Vatandaşlar tapuları hakkındaki işlemleri yapmak için devir gerçekleştirmek için Tapu dairelerini ziyaret eder. Peki Tapu daireleri saat kaçta alınır kaçta kapanıyor?

Ülkemizde hizmet veren Tapu daireleri sabah 08:00'de açılır. PTT, özel kargo şirketleri ve marketlerin aksine tıpki bankalarda olduğu gibi tapu dairelerinde öğle tatili vardır. 12:00'da öğle tatiline giren tapu daireleri 13:00'da tekrar açılır. 13:00'da açılan tapu daireleri 17:00'a kadar hizmet verdikten sonra kapanır.

Hafta içi hizmet veren tapu daireleri; Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olur. Ayrıca resmi tatil günlerinde, dini bayramlarda ve milli bayramlarda da Tapu daireleri kapalı olur. Vatandaşların en çok tapu dairelerini ziyaret ettiği saatler de sabah saatleri olarak gözlemlenir.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 10.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6083 sayılı "Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun" ile belirlenen görev ve yetkileri şunlardır:

a) Devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlerinin yapılmasını, siciller üzerindeki değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin arşivlenerek korunmasını sağlamak.

b) Ülkenin kadastrosunu yapmak, değişiklikleri takip etmek, tapu planlarının yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, bunlara ilişkin kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek.

c) Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacı ile jeodezik altyapı, havadan fotoğraf alımı, 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve temel prensipleri tespit etmek.

ç) Mekansal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturmak, verilerden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının faydalanmasını sağlamak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapmak.

d) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili işlemlerini yapmak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki taşınmazları ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak, devletlerarası emlak müzakerelerine katılmak.

e) Görev alanıyla ilgili konularda, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak müşterek projeler planlamak, yürütmek.

f) 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans vermek, bu büroların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.

g) Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.

ğ) Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarınca uyulacak esasları belirlemek, koordinasyonu sağlamak.

h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.