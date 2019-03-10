Vakıfbank çalışma saatleri 2019 - Vakıfbank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

1954 yılında kurulan Vakıfbank; çağdaş bankacılık yöntemleriyle vatandaşa hizmet veriyor. Gelişen internet teknolojileriyle yoluna sağlam adımlarla devam eden Vakıfbank'ın mobil bankacılık uygulaması da sıklıkla tercih ediliyor. Vakıfbank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte yanıtı...

Türkiye'nin en önemli bankalarından biri olan Vakıfbank; sabah 09:00'da açılıyor. 12:30'daki öğle tatiline kadar aralıksız hizmet veren banka 12:30'da öğle tatiline giriyor. 13:30'da tekrar vatandaşın hizmetine açılan Vakıfbank; akşam saat 17:00'da kapanıyor. Vakıfbank; hafta sonları hizmet vermiyor.

Resmi tatillerde, dini bayramlarda, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 1 Mayıs ve 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da Vakıfbank kapalı oluyor. Özellikle son dönemde açıklanan faiz oranları vatandaşın ilgisini çekmiş durumda;

Gerek konut, gerek araç gerekse ihtiyaç kredilerindeki düşüşler vatandaşa olumlu yansıdı. Vakıfbank'ta konut kredisi için faiz oranları %1.28'e kadar indi; bu durum da ev almak isteyen ailelerin yüzünü güldürdü.

VakıfBank'ın temel değerleri; güvenilirlik, sosyal sorumluluk, sonuç odaklılık, müşteri odaklılık, yenilikçi olmak, takım olmak, sadakat ve liderlik olarak özetlenebilir. VakıfBank, sosyal sorumluluk bilinciyle, uzun yıllardır spora ve kültür sanat hayatına yaptığı katkılarla örnek bir kurum olarak da Türk finans sektöründe önemli bir role sahiptir.