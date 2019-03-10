Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yunus ekiplerinden ruhsatsız tabancalara geçit yok

Yunus ekiplerinden ruhsatsız tabancalara geçit yok

'da yunus ekipleri yaptıkları uygulamada bir günde çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 10.3.2019 11:47
Yunus ekiplerinden ruhsatsız tabancalara geçit yok

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği bünyesinde çalışan yunus ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla şehrin giriş çıkışlarının yanı sıra ara sokaklarda da uygulamalar yapan yunus ekipleri ruhsatsız tabancaya ve suç aletlerine geçit vermiyor.

SİLAHI VİTES KUTUSUNA SAKLAMIŞLAR

Yunus ekiplerinin yaptığı bir uygulamada otomobilin vites kutusu içinden bir ruhsatsız tabanca ve iki şarjör ele geçirildi. Polis gün boyu yaptığı uygulamada çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunus ekiplerinden ruhsatsız tabancalara geçit yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN