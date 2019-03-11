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9 parçaya bölünüp, toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlıkta, 9 parçaya bölünerek, toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin, ocak ayından beri haber alınamayan, emlak zengini Asım Bayram'a (82) ait olduğu tahmin ediliyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 14:54
9 parçaya bölünüp, toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu

Antalya'da yaşayan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu, 22 Ocak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü'nü telefonla arayarak, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis, iddiaya göre, çok sayıda gayrimenkulü bulunan Bayram'ın emlakçısı ile görüşmek için 07 GN 817 plakalı otomobiliyle evden çıktığını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Asım Bayram'ın, son olarak Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlıkta görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 25 Şubat'ta, bölgede inceleme yapıldı.

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9 parçaya bölünüp, toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu
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