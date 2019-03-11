- Ahlak polisini alkışlarla karşıladılar

- Ahlak polisi pavyonlara rahat vermiyor



(Fotoğraflı)



Derya Evren

BURSA (İHA) - Bursa'da ahlak polisi uygulama yaptı. Umuma açık yerlerde, kahvelerde ve eğlence mekanlarında denetim yapan ekipleri karşılarında gören mahalleliler, alkış ve sloganlarla polise destek oldu.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda şube ve birimden polis memurunun iştirakiyle Karacabey ile Mustafakemalpaşa ilçelerinde kontroller yaptı. Çok sayıda sabit noktada trafik uygulaması yapan ekipler, aynı zamanda mahalleleri gezerek umuma açık yerlerde, kahvelerde ve eğlence merkezlerinde denetleme yaptı. Polis ekiplerini karşılarında gören mahalleliler ise, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Polise kalkan eller kırılsın' şeklinde sloganlar atarak ekiplere destek oldu.

Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılan denetlemelerde 39 iş yeri kontrol edildi. Bin 611 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalara yoklama kaçağı olan 12 şahıs tespit edildi. Sabit noktalarda yapılan trafik uygulamalarında 304 aracın sorgusu yapıldı, ehliyetsiz olduğu tespit edilen 2 araç trafikten men edildi. 6 araç sürücüsüne toplam 15 bin 502 lira para cezası kesildi.

Mustafakemalpaşa ilçesindeki uygulamaların ardından Karacabey ilçesine geçen ekipler, burada önceden tespit edilmiş eğlence mekanlarına baskın düzenledi. Özellikle pavyonlara yapılan baskınlarda 11 iş yeri denetlendi ve 300 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. İş yerlerinden bir tanesinde sigortasız personel çalıştırıldığının tespit edilmesi üzerine gerekli işlemler yapıldı. Ekipler gece yarısına kadar süren çalışmalarının ardından konvoy şeklinde ilçeden ayrıldı.

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