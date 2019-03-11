Ana sınıfı öğretmeni, erkek arkadaşını bıçaklayıp, rehin aldı

Olay, dün akşam Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Apartman sakinleri, BİR okulda ana öğretmeni olarak görev yapan B.E.'nin evinden gelen sesler üzerine, polisi aradı. B.E.'nin kapıyı açmaması üzerine polis, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Polis, itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp, açık olan kapıdan eve girdi. B.E.'yi omuzundan bıçakladığı Arif B.'yi elindeki bıçakla rehin aldıını gördü. Bir süre B.E.'yi ikna etmeye çalışan polis, sonuç alamayınca öğretmeni biber gazı sıkarak, etkisiz hale getirdi. Kurtarılan Arif B., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen B.E., gazetecilere, ''Ben bıçaklamadım. O bana bıçak çekti. Yalan söylüyor. O evime zorla girdi. Gerçekten inanın bana'' dedi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen B.E., tedavi için Konya'ya gönderildi. Soruşturma sürüyor.