Ayla filmi New York’ta

KoreSavaşı'nda bir Türk askerinin Koreli kimsesiz bir kız çocuğunun bakımını üstlendiği gerçek hikayeden esinlenen "Ayla: Savaşın Kızı" filmi New York'ta sinemaseverlerin karşısına çıktı. Türk-Kore dostluğunu geliştirmek amacıyla Türk toplumunun önde gelen kişi ve kurumları tarafından organize edilen film gösterimi, New York'taki 480 kişilik SVA Theatre'de yapıldı. Gösterim için New York'taki Türk ve Güney Kore Başkonsolosluklarından üst düzey yetkililerin yanı sıra Kore gazileri ve Türkiye, ABD ve Güney Kore toplumlarından çok sayıda izleyici salonu doldurdu.