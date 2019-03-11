Balkanlar’dan Çanakkale’ye bisikletle geliyorlar

BUGÜN NELER OLDU

18 MartÇanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü vesilesiyle Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Sancak'tan 7 kişinin bisikletle Çanakkale yolculuğu dün sabah Üsküp Murat Paşa Camisi'nden başladı. Sporcular, bisiklet yolcuğuyla Çanakkale Zaferi, Çanakkale şehitleri ile onbinlerce Balkanlı şehide dikkat çekmeyi ve Çanakkale ruhu gereği birlik beraberlik mesajı vermeyi amaçlıyor. Bisikletle yola çıkma fikrinin Türkiye'ye yaptıkları otobüs yolculuğu sırasında ortaya çıktığını belirten Sami Emin, "Bu kararı 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra aldık. Çanakkale'de olan düşmanlar ile bugün Türkiye'nin düşmanları arasında hiçbir fark yok. Hedefleri aynı, Türkiye'yi parçalamak. Ümmetin durumu zaten ortada. İnşallah birlik ve beraberliğimizle bu durumların üstesinden geleceğiz. Türk, Arnavut, Boşnak kardeşlerimiz, Çanakkale'de omuz omuza birlikte savaşıp şehit oldular. Bizler de o ruhu hatırlatmak için birlikte bisikletlerle Çanakkale'ye gidiyoruz" dedi. Bisikletçiler bir gün Makedonya, 3 gün Yunanistan ve 2 gün de Türkiye'de konaklayarak, 18 Mart'ta Çanakkale'ye ulaşmayı hedefliyor.