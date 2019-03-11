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Baz istasyonunun aküsünü çalıp bütün mahalleyi iletişimsiz bıraktılar

'da bir süre önce kurulumunda çalıştığı baz istasyonunun akülerini çalarak bir mahalleyi iletişimsiz bırakan zanlı ile 2 arkadaşı yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 10:40
Baz istasyonunun aküsünü çalıp bütün mahalleyi iletişimsiz bıraktılar

Olay, Seyhan ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce baz istasyonu kurulumunda çalışan Soner H.(26) arkadaşları Adem D. (28) ve Şeref Ö. (26) soygun planı hazırladı. Mahallede bulunan baz istasyonunu kapısını kıran şüpheliler içeride bulunan 29 bin lira değerinde aküyü çaldı. Mahalle internet ve telefon sinyallarinin kesilmesi üzerine vatandaşlar durumu operatör şirketine bildirdi.

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SERBEST KALDILAR

İstasyona gelen görevliler ise, akülerin çalındığını görünce polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini saptadı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerden Soner H. ve Adem D. tutuklandı, Şeref Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Baz istasyonunun aküsünü çalıp bütün mahalleyi iletişimsiz bıraktılar
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