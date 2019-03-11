Çin’den Türkiye’ye denizaşırı ödül

BUGÜN NELER OLDU

TürkiyeÇin'de "En İyi Denizaşırı Destinasyon" ödülüne layık görüldü. Ödülü Türkiye adına Şanghay Başkonsolosluğu/nda görevli Konsolos Kenan Ağa aldı. 2018'in Türkiye Turizm Yılı ilan edildiği Çin'den gelen turist sayısı 2018'de yüzde 59.38 artarak 394 bine yükselmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çin'deki etkinliklerinin bunda önemli etkisi oldu. Çin'de yıl boyunca Türkiye'nin tanıtımına yönelik çok sayıda etkinlik organize edildi. Çin'de Türkiye Turizm Yılı etkinlikleri, nisanda Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonunda sergilenen Anadolu Ateşi: Troya gösterileri ile başladı. Troya gösterisi Şanghay'da yazılı ve görsel medyada çok ses getirdi. Türk yemekleri Çinliler'le buluşturuldu. Bunun dışanda çok sayıda sergi ve seminerler düzenlendi.