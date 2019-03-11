Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Freddie Mercury'nin hayatının anlatıldığı Bohemian Rhapsody aldı filmin yönetmeni kimdir? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 11.3.2019 22:12
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Freddie Mercury'nin hayatının anlatıldığı Bohemian Rhapsody aldı filmin yönetmeni kimdir? sorusu ve cevabı...