Hangisi yirmi yaş dişi için kullanılan ifadelerden biridir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisi yirmi yaş dişi için kullanılan ifadelerden biridir? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 11.3.2019 22:33Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 22:34
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi yirmi yaş dişi için kullanılan ifadelerden biridir? sorusu ve cevabı...