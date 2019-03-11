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Hem 100, hem 200, hem de 400 metre koşuda dünya rekoru kırmış tek sporcu hangi ülkedendir?
Hem 100, hem 200, hem de 400 metre koşuda dünya rekoru kırmış tek sporcu hangi ülkedendir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hem 100, hem 200, hem de 400 metre koşuda dünya rekoru kırmış tek sporcu hangi ülkedendir? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 11.3.2019 21:55Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 21:56
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hem 100, hem 200, hem de 400 metre koşuda dünya rekoru kırmış tek sporcu hangi ülkedendir? sorusu ve cevabı...