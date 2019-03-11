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Hem 100, hem 200, hem de 400 metre koşuda dünya rekoru kırmış tek sporcu hangi ülkedendir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hem 100, hem 200, hem de 400 metre koşuda dünya rekoru kırmış tek sporcu hangi ülkedendir? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 11.3.2019 21:55 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 21:56
Hem 100, hem 200, hem de 400 metre koşuda dünya rekoru kırmış tek sporcu hangi ülkedendir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hem 100, hem 200, hem de 400 metre koşuda dünya rekoru kırmış tek sporcu hangi ülkedendir? sorusu ve cevabı...

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Hem 100, hem 200, hem de 400 metre koşuda dünya rekoru kırmış tek sporcu hangi ülkedendir?
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