Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Hırsızların rahatlığı pes dedirtti

Hırsızların rahatlığı pes dedirtti

Eve giren hırsızlar gülerek kaçtı... Hırsızlığa geldiler, canları sıkılınca eğlence aradılar.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019 12:23

- Hırsızların rahatlığı pes dedirtti
- Eve giren hırsızlar gülerek kaçtı
- Hırsızlığa geldiler, canları sıkılınca eğlence aradılar

(Fotoğraflı)

Murat Başal
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da gece saatlerinde bir eve giren hırsızların rahat tavırları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 6 Martta gece saat 02.00 sularında bir binanın 1. katına tırmanan eldivenli bir hırsız balkonu açık eve girerek daha sonra bina giriş kapısını açıp diğer 2 hırsızı da eve aldı. Hırsızlar evde uyuyan ev sahibine hiç aldırış etmeden bilgisayar ve tedavi için biriktirilen 2 bin 500 lirayı alıp kayıplara karıştı. Hırsızların rahat tavırları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gözcülük yapan hırsız bina içerisinde defalarca merdiveni inip çıkarak spor yaptı. Korkuluklardan kayarak eğlenen hırsızların daha sonra aralarında çıkan tartışma, ev sahibinin uyanmasıyla son buldu. Ev sahibinin bağırması üzerine gülerek kaçan hırsızlar güvenlik kamerasını izleyen ev sahibini şok etti. Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çapta inceleme başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsızların rahatlığı pes dedirtti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN