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'Hırsızlık' suçundan aranan 2 hükümlü bakın nerede yakalandı

'de, 'hırsızlık' suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halise T. (30) ile aynı suçtan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan arkadaşı Emre A. (33), yatak odasında gardırop arkasına yaptırdıkları gizli bölmede yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 17:15
'Hırsızlık' suçundan aranan 2 hükümlü bakın nerede yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Şube Amirliği ekipleri, haklarında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Halise T. ve Emre A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

ADRESİ TESPİT EDİLDİ

İki hükümlünün, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki 2 katlı evde yaşadığı belirlendi.

Diyarbakır'da kadın kılığına giren hırsızın kuyumcu dükkanını soyduğu anlar güvenlik kamerasında...

GİZLİ BÖLME

Eve baskın düzenleyen ekipler, ikinci kattaki yatak odasında bulunan gardırobun kapağını açınca, gizli bölme olduğunu gördü.

Kendisini kurtaran kişiyi hırsızlıkla suçladı

Gizli bölmenin de kapağını açan polis, Halise T. ve Emre A.'yı saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan ikili emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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'Hırsızlık' suçundan aranan 2 hükümlü bakın nerede yakalandı
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