'Hırsızlık' suçundan aranan 2 hükümlü bakın nerede yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Şube Amirliği ekipleri, haklarında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Halise T. ve Emre A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
ADRESİ TESPİT EDİLDİ
İki hükümlünün, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki 2 katlı evde yaşadığı belirlendi.
Diyarbakır'da kadın kılığına giren hırsızın kuyumcu dükkanını soyduğu anlar güvenlik kamerasında...
GİZLİ BÖLME
Eve baskın düzenleyen ekipler, ikinci kattaki yatak odasında bulunan gardırobun kapağını açınca, gizli bölme olduğunu gördü.
Gizli bölmenin de kapağını açan polis, Halise T. ve Emre A.'yı saklanırken yakaladı.
Gözaltına alınan ikili emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.