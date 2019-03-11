İlk kez camilerden siren ve ikaz uygulaması yapılacak

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli AFAD Müdürlüğü ile Kocaeli Müftülüğü arasında 23 Kasım 2018 tarihinde, Vali Hüseyin Aksoy'un onayıyla imza altına alınan protokol kapsamında geliştirilen projeyle siren sisteminin merkezi ezan sistemine entegre çalışmasının başlatıldığı anımsatıldı.

SİSTEM TEST EDİLECEK

Proje kapsamında, muhtarların bilgilendirilerek, sistemin test edilmesi için gerekli olur ve süreçlerin 3 aylık bir sürede tamamlanarak test edilme aşamasına gelindiği ifade edilen açıklamada, siren sisteminin, Merkezi Ezan Sistemi üzerinden yarın saat 14.00'de ve çarşamba günü saat 11.00'de ikaz ve alarmlar öncesinde sesli anonsla bilgiler verilerek test edileceği bildirildi.

DETAYLI BİLGİLER AFAD'IN SİTESİNDE

İkaz ve alarm işaretleri ile ilgili detay bilgilere AFAD Başkanlığının https://www.afad.gov.tr/tr/3518/Ikaz-Alarm-Isaretleri adresinden ulaşabileceği kaydedildi.

SİBER GÜVENLİKTE MİLLİ ÇÖZÜMLER

İLK KEZ KOCAELİ'NDE UYGULANACAK

Türkiye'de ilk defa Kocaeli'de uygulanacak ve kentin tümüne hizmet vermek üzere tasarlanan proje, ASELSAN tarafından üretilen yazılımın telsiz sisteminin 10 bölge aktarıcısına monte edilmesiyle camilerden ikaz ve anons yapabilme imkanını sağlayacak.

Günümüz sirenlerinde hem anons yapılabilmekte hem de anlamları önceden bilinen ikaz ve alarm işaretleri verilebilmektedir. Ülkemizde kullanılmakta olan İkaz ve Alarm işaretleri 4'e ayrılıyor. İşte renkler ve anlamları...

SARI İKAZ

Hava saldırısı ihtimali olduğunu işaret eden sarı ikaz, 3 dakika süreli düz siren sesi ile duyurulur.

KIRMIZI ALARM

Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı alarm, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyurulur.

SİYAH ALARM

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer saldırı tehlikesini işaret eden bu alarm ise 3 dakika süreli kesikli siren sesi ile duyurulur.

BEYAZ İKAZ

Tehlike geçti ikazının işareti, radyo, televizyon, hoparlör, megafon gibi araçlarla duyurulur. Bu haber duyulunca sığınılan yerden çıkarak normal yaşanılan yerlerinize dönülmeli, yardıma muhtaç olanlar varsa yardım edilmelidir.