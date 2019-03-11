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'de 1 saat içinde denizden 2 ceset çıktı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019 14:16

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - KADIKÖY'de bir saat içinde denizden 2 ceset çıktı.
Kadıköy Suadiye sahilde saat 11.30 sıralarında taş toplayan bir kadın denizdeki cesedi fark etti. Durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedi inceledi. Kimliği belirlenemeyen kişiye ait ceset incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İkinci ceset ise Kadıköy Rıhtım'dan çıktı. Yapılan inceleme sonrası cesedin 1 ay önce kaybolan ve televizyon programında da aranan Ercan Küçükaydın'a olduğu belirlendi. Küçükaydın'ın cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis olaylarla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAF)

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Kadıköy'de 1 saat içinde denizden 2 ceset çıktı
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