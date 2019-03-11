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Binbir surat Mustafa öldü!

Kıbrıs'ta pek çok kılığa girerek aralarında Rum siyasilerin de olduğu yüzlerce kişiyi dolandıran Tavuri lakaplı ünlü hırsız Mustafa Serttaş, 55 yaşında öldü. Ömrünün 36 yılını hapiste geçiren Tavuri, kalp rahatsızlığı nedeniyle Lefkoşa’da yoğun bakımdaydı

Giriş Tarihi: 11.3.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 09:38
Binbir surat Mustafa öldü!

Soygun ve dolandırıcılığa 13 yaşındayken, restorandan bir tencere kuru fasulye çalarak başlayan Tavuri, tencereyi yıkayarak restorana iade edince yakalandı ve 16 ay hapse mahkûm edildi.

Birçok kimliğe bürünen Binbir Surat Tavuri, sadece Kıbrıslı Türkleri değil, Rumları da dolandırdı. Tavuri gerçek dolandırıcıların kolay para kazanmak isteyen ve bu nedenle kendisine inanan kişiler olduğunu savunuyordu.

3.5 yıl Rum hapishanesinde kalan Tavuri, 3 yıl önce Rum lider Nikos Anastasiadis'in başkanlık affıyla serbest kaldı. Mustafa Serttaş 1990'lı yıllarda KKTC'nin merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın affıyla da hapisten çıkmıştı.

RUM LİDERİ DE DOLANDIRDI

Bir röportajında Rum lider Tasos Papadopulos'u nasıl dolandırdığını şöyle anlattı: "Giydim takım elbiselerimi ve Papadopulos'un avukatlık bürosuna gittim. KKTC'de banka sahibi olduğumu ve işlerimin kötü gitmesi nedeniyle kaçmak zorunda olduğumu, paramı bavullarla Rum kesimine kaçırmak istediğimi söyledim. Sahte belgeler gösterdim ve inandı. Para kaçırmak için aracılara bir miktar nakit vermek zorunda olduğumu anlattım ve bugünün Türk Lirası karşılığı 50 bin liralarını aldım, ardından KKTC'ye kaçtım. Papadopulos birkaç defa beni aradı, telefonu açmadım. Sadece Papadopulos'u değil, aynı yöntemle çok sayıda Rum avukatı dolandırdım."

Zenginden alıp fakire verdiğini savunan Tavuri, KKTC'de 405 defa hâkim karşısına çıktı ve ömrünün 36 yılını farklı sürelerle cezaevlerinde geçirdi. (Hürriyet)

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Binbir surat Mustafa öldü!
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