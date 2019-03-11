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Kimlerin arasında şifrelerini sadece ikisinin bildiği bir gizli haberleşme sistemi vardır?
Kimlerin arasında şifrelerini sadece ikisinin bildiği bir gizli haberleşme sistemi vardır?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Kimlerin arasında şifrelerini sadece ikisinin bildiği bir gizli haberleşme sistemi vardır? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 11.3.2019 21:53Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 21:54
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Kimlerin arasında şifrelerini sadece ikisinin bildiği bir gizli haberleşme sistemi vardır? sorusu ve cevabı...