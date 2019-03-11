Pikniğe giden 5 kişinin cesedi çadırda bulundu

Olay, Karataş ilçesine bağlı Tuzla Aydırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Adana il merkezinden balık tutmak için Karataş'a gelen 5 kişiden yakınları haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine balık tutmak için Aydınlar Mahallesi sahilinde bulunan 5 kişinin çadırına gelen jandarma ekibi, içerde hareketsiz yattıklarını fark edip, ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekbinin yaptığı kontrolde 5 kişinin, çadır içerisinde yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirlendi.

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