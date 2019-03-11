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’nin uçağında türbülans

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019
THY’nin New York uçağında türbülans
Türk Hava Yolları'nın (THY) 318 yolcusu ve 18 kişilik kabin ekibiyle önceki gün Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan uçağı, New York JFK Havalimanı'na 45 dakika kala öngörülmeyen olumsuz hava koşulları nedeniyle şiddetli türbülansa yakalandı. Türbülans sırasında 28 yolcu ve 2 kabin memuru hafif şekilde yaralandı. Uçağın inişi sonrası hastaneye kaldırılan 28 yolcudan 18'si tedavileri sonrası taburcu edilirken 10'nun kontrollerinin ise devam ettiği öğrenildi. Facianın eşiğinden dönülen uçakta gerçekleştirilen teknik incelemelerde ise herhangi bir aksaklık görülmedi ve uçak tekrar sefere verildi.
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THY’nin New York uçağında türbülans
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